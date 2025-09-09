K rozšíreniu tohto modelu prispeli najmä ženy, ktoré vo veľkej miere presadzovali prácu na skrátené úväzky.
Holandsko patrí medzi krajiny, kde zamestnanci nepracujú klasických 40 hodín týždenne. Priemerný pracovný čas sa tu pohybuje okolo 32 hodín. Napriek tomu si pracovníci zachovávajú plný príjem a krajina dosahuje vysokú mieru produktivity, informuje IDR.
Kratší pracovný týždeň priniesol viaceré výhody. Ľudia menej vyhorievajú, nezamestnanosť zostáva nízka a firmy napriek menšiemu počtu odpracovaných hodín ďalej rastú. Holandsko sa tak radí medzi štáty s najlepším pomerom medzi pracovným a súkromným životom.
K rozšíreniu tohto modelu prispeli najmä ženy, ktoré vo veľkej miere presadzovali prácu na skrátené úväzky. Postupne sa systém ujal naprieč celou krajinou a stal sa štandardom, nie iba benefitom.
