Spoločnosť Agrofarma okamžite zastavila predaj a v spolupráci s veterinárnou správou prijala prísne opatrenia na ochranu zdravia spotrebiteľov.
Veterinárni inšpektori zistili kontamináciu v bryndzi od výrobcu AGROFARMA, Červený Kameň. Testy piatich odobratých vzoriek potvrdili prítomnosť nebezpečnej baktérie Listeria monocytogenes, informuje SVPS.sk.
Spoločnosť v dotknutom období vyrobila celkovo 17 031 kilogramov mliečnych výrobkov. Výrobca tento tovar distribuoval nielen na slovenský trh, ale aj k odberateľom do Českej republiky a Maďarska.
Prevádzkovateľ na situáciu zareagoval bezodkladne. O kontaminácii informoval všetkých svojich odberateľov a okamžite vydal zákaz predaja podozrivých výrobkov. Firma zároveň zaviedla nápravné opatrenia a splnila všetky príkazy, ktoré jej uložila príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS).