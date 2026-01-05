Pri výstupe na Končistú utrpel 46-ročný český turista po páde vážne poranenia viacerých častí tela.
V sobotu 03. 01. 2026 prijala Horská záchranná služba (HZS) žiadosť o pomoc pre 46-ročného českého turistu. Muž sa pri výstupe na vrchol Končistá pošmykol a pád mu spôsobil poranenia tváre, rebier a bedra.
Zranený uviazol pod vrcholom, kde ho záchranári neskôr našli. HZS o súčinnosť požiadala posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu. Tá na heliporte v Starom Smokovci vyzdvihla dvoch horských záchranárov z Oblastného strediska Vysoké Tatry. Pilot sa veľmi snažil, ale pre silný vietor záchranárov pri mužovi nakoniec nevysadil.
Tím záchranárov preto musel na pomoc vyraziť pešo. Turista sa medzitým sám vyslobodil z ťažkého terénu a pomaly zostupoval k magistrále. Hoci pokračoval smerom na Sliezsky dom, minul turistický chodník a uviazol v hlbokom snehu. Keď k nemu záchranári dorazili, muž už vykazoval známky mierneho podchladenia a vyčerpania.
Záchranári pacienta ošetrili, zateplili a následne transportovali k Rázcestiu na Batizovskej zákrute. Odtiaľ ho previezli do Starého Smokovca a odovzdali posádke Rýchlej zdravotnej pomoci. Záchrannej akcie sa zúčastnilo 11 profesionálnych a 2 dobrovoľní horskí záchranári.