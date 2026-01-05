Rezort financií si od tohto kroku sľubuje účinnejší boj proti šedej ekonomike.
Obchodníci musia od prvého marca prijímať platby aj elektronicky, či už kartou, alebo cez QR kód. Menším gastroprevádzkam to môže spôsobiť komplikácie, keďže potrebujú stabilné internetové pripojenie a elektronickú pokladnicu s podporou kartových platieb, informuje STVR.
Skúšobné obdobie štát spúšťa už v januári, no od marca už prevádzky musia povinne ponúknuť zákazníkom aj bezhotovostné alternatívy k hotovosti.
„Chceme podporiť digitalizáciu platieb, ktorá slúži ako účinný nástroj v boji proti ekonomike bez bločkov,“ uviedol rezort financií. Riaditeľ Finančnej správy Jozef Kiss považuje túto zmenu za dôležitý pokrok: „Tento krok vnímam ako veľmi správny. Ak sa porovnáme so škandinávskymi krajinami, my dnes realizujeme bezhotovostne približne 50 percent transakcií, kým v Škandinávii je to až 90 percent.“
Gastro sektor však nečakajú až také dramatické zmeny, pretože väčšina podnikov zaviedla elektronické platby ako hlavnú voľbu už pred rokmi. Napriek tomu bezhotovostné platby zvýšia výdavky malým podnikom s nižšími tržbami.
Podľa expertky závisí úspešnosť daňového výberu od ochoty podnikateľov. Varuje však, že zvyšovanie daňového zaťaženia môže vyvolať opačný efekt a motivovať podnikateľov k daňovým únikom. Ako príklad uvádza správanie firiem počas pandémie.
„Počas pandémie ľudia masovo prešli na bezhotovostné transakcie a zvykli si platiť najmä mobilom. Dnes však transakčná daň spôsobuje návrat k hotovostným operáciám, ktoré firmy nikde neevidujú,“ vysvetlila analytička a daňová poradkyňa Silvia Hallová.
Daňoví experti spolu s výrobcami platobných kariet potvrdzujú, že kým hotovosť prináša zisk len krátkodobo, elektronické platby dokážu zvýšiť tržby firiem až o 30 percent.