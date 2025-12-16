Novinka začne platiť 1. januára 2026.
Od 1. 1. 2026 SZČO nebudú povinní platiť dane z finančných transakcií. Zavedením novely zákona o dani z finančných transakcií (ďalej len „ZDFT“) zrušili povinnosť platiť daň z finančných transakcií (ďalej len „DFT“) u fyzických osôb (podnikateľov).
Daňovníci budú poslednýkrát platiť za mesiac december 2025. Niektoré banky vyberú daň v decembri 2025 a iné banky môžu vybrať túto daň až v januári 2026, informuje Finančná správa.
ZDFT existenciu transakčného účtu u fyzickej osoby – podnikateľa od 1. 1. 2026 neupravuje a nelimituje. Banka musí vypočítať daň a aj ju vybrať od daňovníka a odviesť najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období, teda do konca januára 2026. V rovnakej lehote je banka povinná predložiť aj oznámenie o výške dane.
Daň môže banka vybrať v čase realizácie transakcie, v intervaloch alebo iným spôsobom v rámci zmluvného vzťahu medzi bankou a daňovníkom. Tento postup ZDFT neupravuje. V prípade, že si fyzická osoba potrebuje overiť podmienky vedenia účtu a poplatky, môže tak urobiť vo svojej banke.