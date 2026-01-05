Poisťovňa touto údržbou pripravuje priestor pre vyššiu kvalitu a stabilitu poskytovaných služieb pre verejnosť.
Sociálna poisťovňa naplánovala na stredu 7. januára 2026 aktualizáciu svojich eSlužieb. V čase od 17:00 do 19:00 h preto dočasne odstaví elektronické služby aj webový portál. Vďaka tejto aktualizácii bude môcť poisťovňa v budúcnosti poskytovať zákazníkom kvalitnejšie a modernejšie služby, informuje o tom Sociálna poisťovňa na svojom webe.
