Vláda uviedla, že situácia je pod kontrolou.
Neďaleko prezidentského paláca Miraflores vo venezuelskom Caracase sa podľa svedkov agentúr AFP a BNO News v pondelok večer miestneho času strieľalo. Podľa zdroja z prostredia venezuelskej vlády je situácia pod kontrolou.
Zdroj agentúry AFP uvádza, že nad prezidentským palácom okolo 20.00 h miestneho času (01.00 h SEČ) spozorovali neznáme drony, po ktorých začali bezpečnostné zložky strieľať. Na sociálnych sieťach kolujú videá, na ktorých vidieť jednotky strieľať na drony pištoľami a zrejme i protilietadlovými zbraňami.
Heavy gunfire was reported near Venezuela’s Miraflores presidential palace in Caracas days after reports claimed US forces captured President Nicolás Maduro during a weekend operation. Unidentified drones were seen overhead, prompting security forces to open fire, with possible… pic.twitter.com/PiXXr48JAk— Mid Day (@mid_day) January 6, 2026
Podľa dvoch zdrojov televízie NBC News z prostredia Bieleho domu Spojené štáty pozorne sledujú situáciu ohľadom streľby v blízkosti prezidentského paláca, ale incident nemajú na svedomí. „Administratíva pozorne sleduje správy o streľbe vo Venezuele. Spojené štáty do nej nie sú zapojené,“ uviedli.
Približne minútový incident sa odohral len niekoľko hodín po tom, čo viceprezidentka Delcy Rodríguezová zložila prísahu ako dočasná prezidentka v nadväznosti na zajatie prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami.
Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich z vlasti. Madurovci v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro tvrdí, že je nevinný.