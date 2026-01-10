Prechod zo slobodného povolania do zamestnania alebo do vlastnej s.r.o. so sebou prináša dôležitú administratívnu povinnosť.
Sociálna poisťovňa (SP) pripomína architektom, stavebným inžinierom, audítorom a ďalším odborníkom pravidlá zániku a vzniku povinného poistenia. Inštitúcia upozorňuje, že aj v roku 2026 poistenie SZČO zaniká, ak podnikateľ prejde do zamestnaneckého pomeru alebo začne podnikať cez vlastnú spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.).
Kedy poistenie zaniká?
Povinné sociálne poistenie SZČO zaniká dňom, keď fyzická osoba prestane dosahovať príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Hoci odborník naďalej vlastní platné oprávnenie na výkon povolania, zmena formy činnosti mení aj jeho postavenie v systéme. Ak sa jeho doterajší príjem zmení na príjem zo závislej činnosti (zamestnanie), Sociálna poisťovňa ho už nepovažuje za SZČO.
Ak chce poistenec ukončiť poistenie alebo požiadať o jeho posúdenie pri návrate k podnikaniu, musí pobočke predložiť čestné vyhlásenie. V tomto dokumente uvedie presný dátum, od ktorého už nedosahuje príjmy ako SZČO, a vysvetlí dôvod zmeny.
Rovnaký postup musia poistenci dodržať aj vtedy, keď opätovne začnú podnikať a dosahovať príjmy podľa zákona o dani z príjmov. Sociálna poisťovňa už zverejnila potrebné formuláre na svojej internetovej stránke.