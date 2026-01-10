Doprava na diaľnici D2 je v sobotu predpoludním obmedzená. Požiar vozidla blokuje pravý pruh

Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť a žiada ich, aby striktne dodržiavali pokyny hliadok na mieste incidentu.
Diaľnica D2 v smere do Českej republiky je po rannom obmedzení opäť plne prejazdná. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti po tom, čo hliadky ukončili potrebné úkony na mieste incidentu.
Ranný požiar skomplikoval cestu k hraniciam
Dopravu na diaľnici pred hraničným priechodom Brodské skomplikoval v sobotu ráno požiar motorového vozidla. K incidentu došlo na 0,7 kilometri diaľnice, krátko za obcou Kúty. Plamene pohltili vozidlo tesne pred štátnou hranicou, v dôsledku čoho musela polícia pravý jazdný pruh uzavrieť.
Vodiči mohli v tomto úseku využívať len jeden jazdný pruh, čo spôsobovalo mierne zdržanie. Policajné hliadky na mieste riadili dopravu a vykonávali dokumentačné úkony spojené s odstraňovaním následkov požiaru.
Aktuálne už motoristi prechádzajú úsekom bez výraznejších obmedzení. Hoci je cesta voľná, polícia naďalej pripomína vodičom dôležitosť ostražitosti, najmä pri prejazde miestami, kde záchranné zložky zasahovali.