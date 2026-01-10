Horskí záchranári z Veľkej Fatry majú za sebou náročný zásah.
Horskí záchranári z Veľkej Fatry pomáhali v piatok (9. 1.) podvečer dvom 15-ročným turistom. Dvojica uviazla na modro značenom chodníku, ktorý vedie z banskobystrickej mestskej časti Sásová na Panský diel. Horská záchranná služba (HZS) o incidente informovala na sociálnej sieti.
„Jeden z dvojice začal pociťovať vyčerpanie, pričom nedisponovali žiadnymi tekutinami, nemali nič na zateplenie a navyše sa zotmelo, a ako jediný svetelný zdroj mali mobilné telefóny,“ uviedla HZS.
Na pomoc mladíkom okamžite vyrazili dvaja záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra. Turistov na mieste zateplili a podali im tekutiny. Následne ich pomocou štvorkolky a terénneho vozidla dopravili naspäť do Sásovej. Keďže ani jeden z nich neutrpel žiadne zranenia, domov už pokračovali v sprievode rodičov.