Nové dane zvýšia ceny PZP a poistenia. Priplatíme si za autá aj bývanie

Poisťovne do cien premietnu najmä vyššie dane a odvody, čo vyženie poistné nahor v priemere o 5 až 7 percent.
V roku 2026 zaplatia klienti viac za všetky hlavné typy neživotného poistenia. Vyššie ceny pocítia majitelia áut pri havarijnom poistení a PZP, ale aj rodiny pri poistení bývania, cestovaní či podnikaní. Riaditeľka pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvaiová vysvetľuje, že za zdražením stoja najmä zmeny v zdanení a odvodoch.
„Rok 2026 prinesie vyššiu daň z neživotného poistenia. Sadzba stúpne z 8 na 10 %. Reálny dopad na ceny však pravdepodobne presiahne samotné dve percentá a poistné sa môže zvýšiť v priemere o 5 až 7 %,“ predpokladá odborníčka.
Zmeny zasiahnu aj PZP, pri ktorom štát zvyšuje sadzba osobitného odvodu takisto na 10 %. Nová legislatíva nariaďuje poisťovniam uplatniť túto sadzbu prvýkrát práve v roku 2026. „Keďže poisťovne tento náklad premietajú do konečnej ceny, vodiči musia počítať s drahším PZP i havarijným poistením,“ konštatuje Arvaiová.
Kontrola poistenia na STK a hrozba vyradenia z evidencie
Od marca 2026 pribudne novinka, pracovníci na staniciach technickej kontroly (STK) budú priamo preverovať platnosť PZP. Na základe nových zákonov vozidlo bez poistenia automaticky stratí spôsobilosť na cestnú premávku. Ak majiteľ nenechá auto poistiť dlhšie ako 24 mesiacov, úrady ho môžu vyradiť z evidencie.
Drahšie bude aj poistenie bývania, kde nárast cien ovplyvní najmä zvolené krytie a limity. „Kľúčovou témou ostáva boj s podpoistením. Poisťovne sa preto momentálne zameriavajú na úpravu zmlúv pri nehnuteľnostiach s neaktuálnou hodnotou. Klientov motivujú k prehodnoteniu poistiek aj prostredníctvom rôznych benefitov,“ približuje Arvaiová.
Odborníčka zdôrazňuje, že základom bezpečnosti firiem aj bežných ľudí ostáva platná poistná zmluva. Ak ste poistku neaktualizovali dlhšie ako dva roky, mali by ste preveriť nastavenie poistnej sumy. Len tak zabezpečíte, že poistka pokryje reálnu hodnotu vášho majetku.
„Nezabúdajte na aktualizáciu osobných údajov, najmä adresy, emailu a telefónneho čísla. Predídete tým situácii, kedy pre nedoručenú upomienku poistenie zanikne pre neplatenie. V prípade nejasností kontaktujte svoju poisťovňu alebo finančného makléra,“ dopĺňa Arvaiová.