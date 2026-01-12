Úrad verejného zdravotníctva SR varuje rodičov pred možnými zdravotnými rizikami a odporúča im, aby podozrivé výrobky okamžite vrátili do predajní.
Spoločnosť Nestlé aktuálne preventívne sťahuje zo slovenského trhu ďalšie výrobky značky BEBA. Opatrenie zasiahlo kategórie počiatočnej a následnej dojčenskej výživy, ako aj potraviny na osobitné lekárske účely. O kroku informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
„Spoločnosť Nestlé Slovensko informovala, že výsledky analýz z 24. decembra 2025 potvrdili prítomnosť cereulidu v zmesi LC-PUFA používanej v závode Nestlé v Nunspeete v Holandsku,“ konštatujú hygienici. Kontaminácia potraviny týmto toxínom môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie či malátnosť. Odborníci však nevylučujú ani závažnejšie dosahy na zdravie dieťaťa.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva momentálne overujú u obchodných partnerov Nestlé, či výrobky skutočne stiahli z pultov. Zákazníci môžu kontaminovanú potravinu vrátiť priamo predajcovi, u ktorého ju kúpili. ÚVZ SR dôrazne neodporúča pripravovať stravu pre dojčatá z uvedených šarží.
Problém sa týka nasledujúcich produktov:
- BEBA EXPERT pro SENSITIVE, 800 g (šarže: 52880742F2, 2610742F2, 51560742F2)
- BEBA COMFORT 1, 800 g (šarže: 51530346AE, 52620346AB)
- BEBA SUPREME 1, 800 g (šarža: 51460742F2)
- BEBA SUPREME 2, 800 g (šarža: 51220742F7)
- BEBA COMFORT 1, HMO, 70 ml (šarža: 53020742B1)
- BEBA EXPERT pro HA 1, 600 g (šarža: 53300742A1)
- BEBA SUPREME pro 1, 800 g (šarža: 51720742F2)
Bližšie informácie a kontaktné údaje nájdu rodičia na webovej stránke spoločnosti Nestlé.