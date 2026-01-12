Zjazdovka je prispôsobená hlavne osobám, ktoré nemajú s lyžovaním veľké skúsenosti.
Obyvatelia Považskej Bystrice sa dočkali skvelej správy. Pod sídliskom Rozkvet otvárajú lyžiarsky vlek Mašková, ktorý je vďaka svojmu profilu ideálnym miestom najmä pre deti a začínajúcich lyžiarov.
Najväčším lákadlom je fakt, že vlek môžu návštevníci využívať úplne zadarmo. Podľa informácií zverejnených mestom a portálom TV Noviny bude vlek nateraz v prevádzke v pondelok a utorok v čase od 13:00 do 16:30. Ak to snehové podmienky a počasie dovolia, brány areálu zostanú otvorené aj v nasledujúcich dňoch.
