Dôvodom prepočtu je valorizácia dôchodkov od 1. januára 2026.
Sociálna poisťovňa (SP) od nového roku poberateľom dôchodkov prepočítala sumu exekučnej zrážky. Dôvodom prepočtu je valorizácia dôchodkov od 1. januára 2026. Exekučné zrážky boli prepočítané približne 41 714 poberateľom dôchodkov. V pondelok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.
Naďalej platí, že ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému (poberateľovi dôchodku), je 140 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t. j. 397,78 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 198,89 eura mesačne.
Ak ide o prednostnú pohľadávku (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 284,13 eura mesačne, čo je 100 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 142,06 eura mesačne.
Ak sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, predstavuje sumu 119,32 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 99,44 eura mesačne.
Zmena nastane od januára 2026
Sociálna poisťovňa v januári 2026 zašle všetkým poberateľom, ktorí majú nariadené vykonávanie zrážok z dôchodkov, písomnú informáciu o vplyve valorizácie na sumu ich exekučnej zrážky, respektíve oznámenie o začatí vykonávania exekučných zrážok z dôchodku, ak po zvýšení dôchodku od 1. januára 2026 bolo možné začať zrážky z dôchodku vykonávať.