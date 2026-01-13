Kategórie
TASR
dnes 13. januára 2026 o 6:44
Čas čítania 0:56

Sociálna poisťovňa prepočítala exekučné zrážky z dôchodkov. Zmena sa dotkne takmer 42-tisíc poberateľov dôchodkov

Sociálna poisťovňa prepočítala exekučné zrážky z dôchodkov. Zmena sa dotkne takmer 42-tisíc poberateľov dôchodkov
Zdroj: Unsplash/Alexas_Fotos

Dôvodom prepočtu je valorizácia dôchodkov od 1. januára 2026.

Sociálna poisťovňa (SP) od nového roku poberateľom dôchodkov prepočítala sumu exekučnej zrážky. Dôvodom prepočtu je valorizácia dôchodkov od 1. januára 2026. Exekučné zrážky boli prepočítané približne 41 714 poberateľom dôchodkov. V pondelok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.

Naďalej platí, že ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému (poberateľovi dôchodku), je 140 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t. j. 397,78 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 198,89 eura mesačne.

Ak ide o prednostnú pohľadávku (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 284,13 eura mesačne, čo je 100 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 142,06 eura mesačne.

Ak sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, predstavuje sumu 119,32 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 99,44 eura mesačne.

Zmena nastane od januára 2026

Sociálna poisťovňa v januári 2026 zašle všetkým poberateľom, ktorí majú nariadené vykonávanie zrážok z dôchodkov, písomnú informáciu o vplyve valorizácie na sumu ich exekučnej zrážky, respektíve oznámenie o začatí vykonávania exekučných zrážok z dôchodku, ak po zvýšení dôchodku od 1. januára 2026 bolo možné začať zrážky z dôchodku vykonávať.

12. januára 2026 o 10:02 Čas čítania 0:18 Vlak pri Nových Zámkoch zrazil človeka. Prípadom sa zaoberá polícia Vlak pri Nových Zámkoch zrazil človeka. Prípadom sa zaoberá polícia
12. januára 2026 o 11:27 Čas čítania 1:03 Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
12. januára 2026 o 10:42 Čas čítania 1:11 Maďarská vláda udelila azyl bývalému poľskému ministrovi. Je obvinený z 26 trestných činov Maďarská vláda udelila azyl bývalému poľskému ministrovi. Je obvinený z 26 trestných činov
staroba, dôchodok
Zdroj: Pexels
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Dôchodky Sociálna poisťovňa
1
