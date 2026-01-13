AKTUÁLNE: Bratislavské letisko je dočasne uzatvorené. Na mieste zasadá kalamitný štáb

V ranných hodinách sa očakáva meškanie letov.
Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave zasadá kalamitný štáb. Z dôvodu nepriaznivých podmienok je vzletovo-pristávacia dráha letiska do 11.15 h uzavretá.
V ranných hodinách sa očakáva meškanie letov. Letisko odporúča cestujúcim sledovať aplikácie leteckých dopravcov, webovú stránku letiska a letiskový rozhlas, kde nájdu aktuálne informácie o svojich odletoch.
