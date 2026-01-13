Kategórie
TASR
dnes 13. januára 2026 o 7:12
Čas čítania 0:56

SHMÚ vydal výstrahy 2. stupňa pred poľadovicou. V niektorých oblastiach tiež napadne 10 cm snehu

SHMÚ vydal výstrahy 2. stupňa pred poľadovicou. V niektorých oblastiach tiež napadne 10 cm snehu
Zdroj: TASR - Dano Veselský

Na cestách sa dnes bude poriadne šmýkať.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred tvorbou poľadovice, najmä v západnej časti Slovenska, kde sa očakáva mrznúci dážď. Upozorňuje aj na sneženie či nízke teploty. Vydal preto výstrahy prvého i druhého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Výstrahy druhého stupňa pred poľadovicou platia pre celý Bratislavský kraj, ako aj okresy Senica a Skalica od polnoci 13. januára do 17.00 h. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu, pohyb osôb, infraštruktúru - rôzne typy vedenia),“ upozornili meteorológovia s tým, že výskyt poľadovice je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Pred snežením aj poľadovicou si treba dávať pozor aj v okresoch Nitrianskeho, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Meteorológovia tu miestami očakávajú výskyt sneženia, pri ktorom môže spadnúť okolo desať centimetrov nového snehu.

„Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnili.

SHMÚ upozornil aj na nízke teploty, najmä v okresoch Košického a Prešovského kraja. Objaviť sa však môžu aj na strednom Slovensku, a to v okresoch Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. Minimálna teplota vzduchu môže klesnúť pod mínus 16 stupňov Celzia.

„Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ poznamenal ústav.

SHMÚ
Zdroj: SHMÚ
Sneh
Zdroj: TASR - Adriána Hudecová
Počasie Správy počasie
