Niektoré medzištátne vlaky meškajú viac ako 200 minút.
Pre nepriaznivé počasie zaznamenala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) meškania na vybraných spojoch. Najhoršia situácia je aktuálne na západnom Slovensku, kde mrznúci dážď komplikuje dopravu.
Vlaky meškajú desiatky minút, niektoré medzištátne vlaky vstupujú na územie Slovenska s meškaním zo susedných štátov viac ako 200 minút. Informoval o tom hovorca ZSSK Ján Baček.
Pre mrznúci dážď a sneh môže byť v niektorých regiónoch dočasne ovplyvnená plynulosť železničnej dopravy. ZSSK prijíma operatívne opatrenia na stabilizáciu dopravy pre nepriaznivé počasie.
ZSSK niektoré spoje zlúčila
ZSSK preto zlúčila vybrané spoje v prípade, keď boli niektoré vlaky odrieknuté a nahradené nasledujúcimi spojmi. Upravila zastavovanie vlakov REX, ktoré v niektorých úsekoch zastavovali ako osobné vlaky, aby zabezpečili obsluhu zastávok. Dočasne sú odrieknuté posilové vlaky, napríklad na trati Štrba - Štrbské Pleso, a to bez náhrady.
Železničná spoločnosť odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne informácie o svojom spojení. Informácie o mimoriadnostiach a zmenách v železničnej doprave nájdu na sociálnych sieťach i webe ZSSK.