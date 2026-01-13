Nemocnica informovala o podozrivom úmrtí dieťaťa. Priviezli ho so zdravotnými ťažkosťami

Prípad prešetruje polícia.
Polícia v Žiari nad Hronom vyšetruje prípad podozrivého úmrtia dieťaťa, o ktorom v utorok políciu informovala nemocnica, kde bolo dieťa so zdravotnými ťažkosťami privezené v pondelok (12. 1.). Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici o tom informovalo na sociálnej sieti.
„V súčasnosti však nie je možné poskytnúť k danému prípadu bližšie informácie. Zverejnenie detailov by mohlo ohroziť priebeh prebiehajúceho vyšetrovania, ako aj zasiahnuť do jeho citlivých okolností,“ uviedla polícia. Zároveň podotkla, že bude verejnosť informovať, ak to procesná situácia a okolnosti prípadu dovolia.
8. januára 2026 o 16:58 Čas čítania 0:32 Odkladaný problém sa predraží: Slováci majú poslednú šancu ušetriť 450 eur
10. januára 2026 o 10:23 Čas čítania 0:35 TABUĽKA: Zmena sviatkov v roku 2026. Kedy budú zatvorené obchody a kedy nepôjdem do práce?