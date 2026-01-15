Na mieste zasahuje desať príslušníkov HaZZ so štyrmi kusmi techniky.
Hasiči z Rajca a Žiliny zasahujú tento štvrtok popoludní v Rajeckej Lesnej (okres Žilina), kde unikol hydroxid sodný. O mimoriadnej situácii informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na miesto vyrazilo 10 príslušníkov HaZZ so štyrmi kusmi techniky. Krajská hasičská hovorkyňa Mária Pohanková Zahatlanová spresnila, že na podlahe unimobunky pred výrobnou spoločnosťou vytieklo približne 200 litrov hydroxidu sodného. Hasiči momentálne zachytávajú uniknutú látku do záchytných barelov a pokračujú v zásahu.
