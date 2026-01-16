Európska komisia v piatok kladne posúdila šiestu žiadosť o platbu z plánu obnovy.
Európska komisia (EK) v piatok kladne posúdila šiestu žiadosť Slovenska o platbu z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Komisia konštatovala, že Slovenská republika uspokojivo splnila všetkých 8 vopred stanovených míľnikov a 11 cieľov. Peniaze štát využije najmä v podnikateľskom prostredí, digitalizácii, vzdelávaní, ekológii, na trhu práce, vo výskume a v zdravotníctve.
Kľúčové úspechy tejto žiadosti:
- Školstvo: Slovensko sprevádzkovalo 40 regionálnych centier kurikulárneho manažmentu. Tímy v týchto centrách pomáhajú školám pri reforme učebných osnov a podporujú zamestnancov v regiónoch.
- Zdravotníctvo: Štát vybavil tri kardiovaskulárne ústavy vyspelými technológiami na liečbu fibrilácie predsiení. Pacienti tak získali lepší prístup k vysokokvalitnej starostlivosti.
„Šiesta žiadosť o platbu bola mimoriadne náročná. Obsahovala 19 míľnikov a cieľov, za ktorými stoja konkrétne projekty a termíny. Vážim si pozitívne hodnotenie Komisie a ďakujem všetkým rezortom aj kolegom v regiónoch za ich vytrvalú a poctivú prácu,“ reagoval Tomáš Drucker, minister školstva poverený riadením agendy plánu obnovy.
Čo bude nasledovať:
- EK zaslala posúdenie Hospodárskemu a finančnému výboru, ktorý vydá stanovisko do štyroch týždňov.
- Po kladnom vyjadrení výboru prijme EK definitívne rozhodnutie a pošle peniaze na Slovensko.
Finančná bilancia
Slovensko podalo šiestu žiadosť už v júni minulého roka. Po odrátaní predfinancovania príde do štátnej kasy čistá suma 591 miliónov eur. Po tejto platbe bude mať Slovensko na účte už vyše 4,55 miliardy eur z celkového balíka 6,4 miliardy eur. Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) zároveň očakáva posúdenie siedmej žiadosti. V roku 2026 plánuje Slovensko podať posledné dve žiadosti v hodnote 1,2 miliardy eur.