Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 22. februára 2026 o 7:24
Čas čítania 2:42

ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?

Do finálneho výberu sa dostalo 75 aktívnych lekárov, ktorých nominovali ich kolegovia na základe odbornosti, skúseností a etických štandardov.

Magazín Forbes aj v roku 2026 predstavil výber Top osobností medicíny, v ktorom oceňuje výnimočných slovenských lekárov a lekárky. Ide o odborníkov, ktorí patria medzi najuznávanejších vo svojich odboroch a významne prispievajú k rozvoju zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Zoznam zahŕňa lekárov z desiatok medicínskych špecializácií, od nemocničných oddelení až po ambulantnú prax. Výber nie je založený na číslach, ale na odporúčaniach odborných spoločností, hlavných odborníkov ministerstva zdravotníctva a nezávislých autorít z oblasti medicíny.

Do finálneho výberu sa dostalo 75 aktívnych lekárov, ktorých nominovali ich kolegovia na základe odbornosti, skúseností a etických štandardov.

Meno Odbor Pôsobisko
Katarína Galková Anestéziológia a intenzívna medicína Fakultná nemocnica, Nitra

Ľubomíra Romanová		 Anestéziológia a intenzívna medicína Nemocnica J. A. Reimana, Prešov
Mária Rašiová Angiológia VÚSCH, Košice
Miroslav Širila Angiológia Ambulancia, Trenčín a NÚSCH, Bratislava
Mária Šimaljaková Dermatovenerológia Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Slavomír Urbanček Dermatovenerológia Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Marián Molnár		 Detská chirurgia Univerzitná nemocnica, Martin
Adriana Ilavská Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy Medispektrum, Bratislava
Peter Jackuliak Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy Nemocnica Ružinov, Bratislava
Adriana Dokupilová Endokrinológia Fakultná nemocnica, Nitra
Juraj Payer Endokrinológia Nemocnica Ružinov, Bratislava
Henrik Egyenes Pörsök Endokrinológia, interná medicína, klinická osteológia Egy Med, Dunajská Streda
Miriam Dziaková Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Nemocnica L. Pasteura, Košice
Peter Takáč Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Nemocnica L. Pasteura, Košice
Boris Pekárek Gastroenterológia NOÚ, Bratislava
Marína Romanová Geriatria Nemocnica Penta Hospitals, Vranov nad Topľou
Peter Urdzik Gynekológia a pôrodníctvo Nemocnica L. Pasteura, Košice
Robert Dankovčík Gynekológia a pôrodníctvo Nemocnica L. Pasteura a Sonoclinic, Košice
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 4
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Automobilové novinky
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 08:59
Ukrajina odsúdila „vydierania“ premiéra Fica. Ten pohrozil zastavením dodávok elektriny
Ukrajina odsúdila „vydierania“ premiéra Fica. Ten pohrozil zastavením dodávok elektriny
včera o 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
dnes o 08:06
AKTUÁLNE: Pri železničnej stanici v Helcmanovciach našli dobodanú ženu
AKTUÁLNE: Pri železničnej stanici v Helcmanovciach našli dobodanú ženu
1
pred 2 dňami
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
včera o 23:06
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
včera o 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
včera o 14:00
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
1
pred 2 dňami
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
včera o 15:17
Štát reaguje na zemetrasenie: Nehlásia žiadne obete
Štát reaguje na zemetrasenie: Nehlásia žiadne obete
včera o 23:06
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
15. 2. 2026 14:19
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
3
16. 2. 2026 5:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
včera o 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
18. 2. 2026 7:41
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
Lifestyle news
Herec Eric Dane pred smrťou natočil srdcervúci odkaz pre svoje dcéry: „Žite teraz. V prítomnosti“ (VIDEO)
včera o 15:04
Vírálna opica Punch neurobí bez svojho plyšáka ani krok. Zoo reaguje na útoky ostatných opíc
včera o 12:47
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
včera o 10:31
Vyrastie na Aljaške reálny Jurský park? Prvý mamut by sa mohol narodiť už za dva roky
včera o 09:46
Nový AI nástroj z Číny desí Hollywood. Vytvára realistické videá so slávnymi osobnosťami
pred 2 dňami
Mark Zuckerberg vypovedá v prelomovom súdnom procese. Sociálne siete vraj boli navrhnuté tak, aby vytvárali závislosť
pred 2 dňami
VIDEO: Nový trailer na Toy Story 5 je tu. Hračky čaká boj s modernou technológiou
pred 2 dňami
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
pred 2 dňami
Automobilové novinky Všetko
Prečo niektorým domácnostiam neprišla energopomoc? Ministerka Saková má vysvetlenie
30. 1. 2026 8:50
Prečo niektorým domácnostiam neprišla energopomoc? Ministerka Saková má vysvetlenie
Podľa nej ide o 1 až 1,5 %, nie o desať percent, ako sa objavilo v niektorých médiách.
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
14. 2. 2026 15:01
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
18. 2. 2026 9:00
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
30. 1. 2026 7:47
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
KALKULAČKA: Na štátnych dlhopisoch môžeš zarobiť aj ty. Pozri si, o koľko si vieš prilepšiť
3. 2. 2026 12:04
KALKULAČKA: Na štátnych dlhopisoch môžeš zarobiť aj ty. Pozri si, o koľko si vieš prilepšiť
Prokurátor nariadil znovu vyšetrovať letenky Šutaja Eštoka za 12 500 eur. Podozrivú platbu preveria
pred 3 dňami
Prokurátor nariadil znovu vyšetrovať letenky Šutaja Eštoka za 12 500 eur. Podozrivú platbu preveria
Ekonomika Všetko
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
1
pred 2 dňami
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
pred 3 dňami
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Zahraničie Všetko
Nemecký generál varuje: Putin môže Európe spôsobiť utrpenie, aké si nevieme predstaviť
pred 2 dňami
Nemecký generál varuje: Putin môže Európe spôsobiť utrpenie, aké si nevieme predstaviť
pred hodinou
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
včera o 08:16
Donald Trump zaviedol 10 % clo pre celý svet. Platiť začne už o pár dní
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
včera o 23:06
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
včera o 16:16
VIDEO: V Medzilaborciach sa pobila partia mladých ľudí. Mesto čelí kritike za bezpečnosť
pred hodinou
Majitelia bytov našli po prenájme prázdne nehnuteľnosti. Polícia vyšetruje krádeže v Bratislave

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
pred hodinou
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
Opatrenia mali preventívny charakter a mali zabezpečiť ochranu poľského vzdušného priestoru, najmä v oblastiach pri hraniciach s Ukrajinou.
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
včera o 16:26
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
1
pred 2 dňami
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
PREHĽAD: Čo môžeš na Slovensku zdediť? Okrem majetkov a peňazí to môžu byť aj vysoké dlhy a záväzky, pozri si výnimky
pred 2 dňami
PREHĽAD: Čo môžeš na Slovensku zdediť? Okrem majetkov a peňazí to môžu byť aj vysoké dlhy a záväzky, pozri si výnimky
Ako fungujú 2 % z dane v roku 2026? Zisti, čo sa mení a komu môžeš pomôcť
pred 4 dňami
Ako fungujú 2 % z dane v roku 2026? Zisti, čo sa mení a komu môžeš pomôcť
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia