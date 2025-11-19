Kategórie
TASR
dnes 19. novembra 2025 o 15:01
Čas čítania 1:16

Vláda vracia pravidlo „trikrát a dosť“. Za tri drobné krádeže má hroziť väzenie

Vláda vracia pravidlo „trikrát a dosť". Za tri drobné krádeže má hroziť väzenie
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Pri drobných krádežiach sa má opäť zaviesť pravidlo trikrát a dosť.

  • Za drobnú krádež sa má do Trestného zákona opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov.
  • Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú v stredu schválila vláda.
  • Novelou sa má meniť aj Exekučný poriadok. Donucovacie opatrenia by mohol exekútor uložiť aj na vymoženie náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom. Vláda navrhla, aby parlament novelu schválil v skrátenom legislatívnom konaní.
  • V záujme lepšej vymožiteľnosti náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom sa má v Exekučnom poriadku umožniť pri vymáhaní týchto nárokov uložiť donucovacie opatrenie.

Citát: „V návrhu zákona sa s cieľom upokojiť spoločenské napätie a spoločenský dopyt maloobchodov, starostov a primátorov na tvrdšiu reakciu voči týmto páchateľom, navrhuje zmena trestného činu krádeže podľa paragrafu 212 Trestného zákona, ktorá v duchu hesla trikrát a dosť zavádza trestnosť tretieho po sebe spáchaného obdobného priestupku proti majetku,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu, ktorý predložilo ministerstvo spravodlivosti.

19. novembra 2025 o 7:57 Čas čítania 2:55 KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa

Širší kontext: Novelou vláda reaguje na nárast počtu deliktov proti majetku a zvýšenie agresivity v spoločnosti. Vyššia miera drobných krádeží a agresivita ich páchateľov prišli podľa vlády po tom, čo médiá robili dezinformačnú kampaň a niektorí politickí predstavitelia „zavádzajúco informovali verejnosť, že krádež je beztrestná a oplatí sa“.

Vláda reaguje na spoločenský dopyt po tvrdšej reakcii proti týmto deliktom. „Rozširovaním nepravdivých informácií došlo k podnecovaniu verejnosti k páchaniu týchto deliktov, čo sa prejavilo najmä u recidivistov, ktorí začali vo vyššej miere páchať drobné krádeže, obvykle v hodnote 50 až 70 eur. V spojení so súčasným zvýšeným spoločenským napätím a zvýšením agresivity verejnosti, sa aj páchatelia týchto priestupkov začali správať pri ich páchaní agresívnejšie, čo zvýšilo aj citlivosť verejnosti na tieto delikty,“ napísal rezort spravodlivosti v odôvodnení návrhu. Vláda navrhla, aby bola novela účinná dňom vyhlásenia.

30. októbra 2025 o 16:39 Čas čítania 0:28 Žilinka navrhuje novelu trestného zákona. Cieľom je zastaviť opakované drobné krádeže Žilinka navrhuje novelu trestného zákona. Cieľom je zastaviť opakované drobné krádeže
13. novembra 2025 o 12:00 Čas čítania 5:22 Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
14. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:54 Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Facebook/Polícia SR – Trenčiansky kraj
