Pri drobných krádežiach sa má opäť zaviesť pravidlo trikrát a dosť.
- Za drobnú krádež sa má do Trestného zákona opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov.
- Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú v stredu schválila vláda.
- Novelou sa má meniť aj Exekučný poriadok. Donucovacie opatrenia by mohol exekútor uložiť aj na vymoženie náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom. Vláda navrhla, aby parlament novelu schválil v skrátenom legislatívnom konaní.
- V záujme lepšej vymožiteľnosti náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom sa má v Exekučnom poriadku umožniť pri vymáhaní týchto nárokov uložiť donucovacie opatrenie.
Citát: „V návrhu zákona sa s cieľom upokojiť spoločenské napätie a spoločenský dopyt maloobchodov, starostov a primátorov na tvrdšiu reakciu voči týmto páchateľom, navrhuje zmena trestného činu krádeže podľa paragrafu 212 Trestného zákona, ktorá v duchu hesla trikrát a dosť zavádza trestnosť tretieho po sebe spáchaného obdobného priestupku proti majetku,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu, ktorý predložilo ministerstvo spravodlivosti.
Širší kontext: Novelou vláda reaguje na nárast počtu deliktov proti majetku a zvýšenie agresivity v spoločnosti. Vyššia miera drobných krádeží a agresivita ich páchateľov prišli podľa vlády po tom, čo médiá robili dezinformačnú kampaň a niektorí politickí predstavitelia „zavádzajúco informovali verejnosť, že krádež je beztrestná a oplatí sa“.
Vláda reaguje na spoločenský dopyt po tvrdšej reakcii proti týmto deliktom. „Rozširovaním nepravdivých informácií došlo k podnecovaniu verejnosti k páchaniu týchto deliktov, čo sa prejavilo najmä u recidivistov, ktorí začali vo vyššej miere páchať drobné krádeže, obvykle v hodnote 50 až 70 eur. V spojení so súčasným zvýšeným spoločenským napätím a zvýšením agresivity verejnosti, sa aj páchatelia týchto priestupkov začali správať pri ich páchaní agresívnejšie, čo zvýšilo aj citlivosť verejnosti na tieto delikty,“ napísal rezort spravodlivosti v odôvodnení návrhu. Vláda navrhla, aby bola novela účinná dňom vyhlásenia.
