VšZP sa vo veci záchrankového tendra z roku 2019 obrátila na Ústavný súd

Výberové konanie sa týkalo vydania povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby na 328 sídiel staníc.
Všeobecná zdravotná poisťovňa sa vo veci tzv. záchrankového tendra z roku 2019 obrátila na Ústavný súd SR. Proti postupu a rozhodnutiam Rady Úradu pre verejné obstarávanie a Úradu pre verejné obstarávanie podala ústavnú sťažnosť, informovala hovorkyňa VšZP Danka Capáková.
„Podľa právneho názoru Všeobecnej zdravotnej poisťovne obe napádané rozhodnutia zasahujú do jej práv, povinností a právom chránených záujmov. V ústavnej sťažnosti podrobne argumentovala, z akých dôvodov,“ ozrejmila Capáková stanovisko poisťovne.
VšZP trvá na tom, že Rada ÚVO, ako aj úrad, vo svojich rozhodnutiach pochybili procesne aj vecne. „Keďže ich rozhodnutia nepodliehajú súdnemu preskúmaniu, a teda zdravotná poisťovňa nemôže využiť iný opravný prostriedok, obrátila sa vo veci na Ústavný súd SR svojou sťažnosťou, ktorou navrhuje obe rozhodnutia zrušiť,“ dodala hovorkyňa.
Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v decembri 2025 zamietla odvolanie VšZP v konaní týkajúcom sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019.
Rada ÚVO zastavila taktiež odvolanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. ÚDZS aj VšZP vtedy oznámili, že sa plánujú obrátiť na Ústavný súd SR.