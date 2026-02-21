Podľa zákona na dedičov prechádzajú aj jeho záväzky, ak existovali ešte za života.
Keď zomrie blízky človek, väčšina ľudí myslí na majetok – byt, auto či úspory. Dedičstvo však nie je len o tom, čo získaš. Spolu s majetkom totiž môžeš zdediť aj dlhy.
Podľa zákona na teba ako dediča prechádzajú všetky práva a povinnosti zosnulého už okamihom jeho smrti. To znamená, že ak mal úvery, nezaplatené faktúry alebo iné záväzky, stanú sa súčasťou dedičstva. Rozhodujúce je, či dlh existoval ešte za jeho života, nie to, či ho veriteľ už začal vymáhať. Niektoré osobné záväzky však smrťou zanikajú a na teba neprechádzajú.
Dedičské konanie preto nemusí byť len formalitou. Skôr než dedičstvo prijmeš, mal by si vedieť, čo všetko zahŕňa.
Prečítaj si celý článok o tom, čo všetko môžeš na Slovensku zdediť. Okrem majetku a peňazí to môžu byť aj vysoké dlhy a záväzky, pozri si aj výnimky.
