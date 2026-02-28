Záleží na tom, či ide o škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu.
Ak spôsobíš škodu na cudzom vozidle, najdôležitejšie je z miesta neodísť. Zastav, zapni výstražné svetlá a zabezpeč auto tak, aby nehrozila ďalšia škoda.
Zdokumentuj situáciu
Urob fotografie miesta nehody, poškodenia, evidenčných čísel vozidiel aj dopravného značenia. Ak sú prítomní svedkovia, zapíš si na nich kontakt. Fotodokumentácia môže byť kľúčová pri riešení cez poisťovňu.
Kontaktuj majiteľa
Ak je majiteľ na mieste, pokojne si vymieňajte kontakty a údaje o poistení. Ak pri aute nie je, nechaj za stieračom lístok s menom, telefónnym číslom a evidenčným číslom vozidla. Lístok si odfoť ako dôkaz.
Spíš záznam o nehode
Ak sa viete dohodnúť na vine a nejde o vážnu situáciu, vyplňte Záznam o nehode. Uveď údaje o vodičoch, vozidlách, poisťovni a stručný opis udalosti. Následne škodu rieši poisťovňa.
Kedy volať políciu?
Políciu musíš privolať, ak došlo k zraneniu, je podozrenie na alkohol či drogy, vznikla väčšia škoda alebo sa neviete dohodnúť na priebehu nehody.