Výrobky musia byť stiahnuté z predaja a spotrebitelia majú nárok na vrátenie peňazí alebo výmenu.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozornila na viacero nebezpečných šperkov, ktoré sa predávali na slovenskom trhu a predstavujú zdravotné riziko.
Prvým výrobkom je kovový prívesok v tvare zlatého kruhu (B89), balený v priehľadnom plastovom obale bez identifikačných údajov. Dôvodom varovania je nadlimitný obsah kadmia, toxického ťažkého kovu, ktorý sa môže uvoľňovať pri kontakte s pokožkou a pri dlhodobej expozícii poškodzovať obličky, kosti či reprodukčný systém.
SOI zároveň upozornila aj na náušnice striebornej farby značky ShiZhiChao Jewelry, ktoré obsahujú nadlimitné množstvo niklu v časti, ktorá prichádza do priameho kontaktu s prepichnutým uchom. Nikel je silne alergizujúci kov a môže mať negatívny vplyv na zdravie.
Nebezpečný je aj náhrdelník Infinite Chain zlatej farby s príveskom v tvare nekonečna. Prívesok obsahuje nadlimitné množstvo niklu, čo predstavuje chemické riziko pre spotrebiteľov.
Inšpekcia nariadila stiahnutie všetkých uvedených výrobkov z trhu a zakázala ich ďalší predaj. Spotrebitelia majú pri vrátení výrobku nárok na vrátenie peňazí alebo výmenu za bezpečný produkt. SOI zároveň odporúča, aby si zákazníci tieto šperky vo vlastnom záujme prestali používať.