Lehota na doručenie obálok s cenovými návrhmi končí 19. marca, pričom rozhodujúcim kritériom bude najvyššia ponúknutá suma.
Okresný úrad Trnava vyhlásil osobitné ponukové konanie na predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v okrese Piešťany. Štátny majetok sa nachádza v zastavanom území obce Pečeňady a záujemcovia môžu svoje cenové ponuky predkladať od soboty 28. februára 2026, informuje ropk.sk.
Správca predáva podiely na troch parcelách registra „C“, ktoré tvoria záhrady a zastavané plochy. Celkovú primeranú cenu za všetky prevádzané podiely stanovil úrad na 8 800,00 €.
Prehľad predávaných nehnuteľností:
- Záhrada (parc. č. 772/1): Podiel 33/75 z celkovej výmery 824 m² (LV č. 197).
- Zastavaná plocha (parc. č. 773/1): Podiel 33/75 z celkovej výmery 155 m² (LV č. 197).
- Zastavaná plocha (parc. č. 773/3): Podiel 33/150 z celkovej výmery 126 m² (LV č. 198).
Pozemky sú voľne prístupné, preto správca neorganizuje oficiálne termíny obhliadok. Záujemcovia si ich môžu pozrieť kedykoľvek.
Ak máte o pozemky záujem, musíte doručiť písomnú ponuku v zalepenej obálke najneskôr do 19. marca 2026. Pozor, v tomto termíne už musí správca vašu ponuku evidovať v podateľni, nestačí ju v ten deň len odoslať na poštu.
Obálku označte heslom:
„OPK 1. kolo – pozemky – podiely na LV č. 197 a č. 198 v k. ú. Pečeňady – NEOTVÁRAŤ“
Vaša ponuka musí obsahovať:
- Meno, adresu, e-mail a telefón (u firiem aj IČO a meno zástupcu).
- Špecifikáciu majetku: Podľa zverejneného oznámenia.
- Cenu: Vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách.
- Podpis: Záujemcu alebo oprávnenej osoby.
Úrad vylúči každú ponuku, ktorá nebude obsahovať pevnú sumu alebo ju doručíte po lehote. Takisto neuspejú záujemcovia, ktorí sú spriaznení s inými účastníkmi konania. Štát predáva nehnuteľnosti v stave, v akom sa momentálne nachádzajú, a vyhradzuje si právo celé konanie kedykoľvek zrušiť.
Kontaktné údaje správcu:
- Zodpovedná osoba: Ingrid Šabršulová
- E-mail: [email protected]
- Telefón: +421 33 556 4214
- Adresa: Kollárova 8, 917 02 Trnava