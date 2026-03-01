V televíznej diskusii otvorene vyzval premiéra Roberta Fica, aby neodkladal návštevu Ukrajiny a prijal pozvanie od prezidenta Zelenského.
Podpredseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko v diskusnej relácii Politika 24 na TV Joj 24 odporučil premiérovi Robertovi Ficovi, aby vycestoval na Ukrajinu. Danko tak reagoval na premiérove slová o tom, že by uprednostnil stretnutie s prezidentom Volodymyrom Zelenským na neutrálnom mieste.
Líder SNS má o priebehu prípadnej návštevy jasnú predstavu. Ak by ponuku na stretnutie dostal on, okamžite by ju využil: „Ak by som ja dostal takúto ponuku, neviem si predstaviť, že by som tam nešiel,“ uviedol Danko.
Dodal, že priamo na mieste by požiadal o inšpekciu úseku ropovodu Družba. Ukrajinská strana totiž tvrdí, že poškodenie potrubia aktuálne neumožňuje tranzit ropy. Danko však toto tvrdenie spochybňuje.
Podľa Danka doterajšie odmietavé stanovisko Ukrajiny k inšpekcii naznačuje, že ropovod nie je poškodený natoľko, aby ho technici nevedeli opraviť. Predseda SNS v tejto súvislosti vidí paralelu s iným známym incidentom. Naznačil, že za situáciou okolo Družby môže stáť podobné pozadie, aké sprevádzalo poškodenie plynovodu Nord Stream. Pri týchto úvahách sa Danko odvoláva na svoje zdroje z Maďarska.