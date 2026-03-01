Brusel v nedeľu zvoláva krízové zasadnutie ministrov, aby zabránil nekontrolovanému násiliu a pripravil cestu pre slobodnejšiu budúcnosť Iránu.
Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu ostro skritizoval útok na najvyššieho iránskeho vodcu Alího Chameneího a jeho rodinu. V oficiálnom vyhlásení na webe Kremľa označil tento čin za atentát, ktorý cynicky odporuje všetkým normám ľudskej morálky aj medzinárodného práva. Putin zároveň zaslal iránskemu prezidentovi Masúdovi Pezeškijánovi a celému národu sústrasť k úmrtiu ajatolláha.
Ruský líder vo svojom vyhlásení vyzdvihol Chameneího prínos pre vzájomné vzťahy. Na ajatolláha bude Rusko spomínať ako na vynikajúceho štátnika, ktorý pozdvihol rusko-iránsku spoluprácu na úroveň komplexného strategického partnerstva.
Opačný názor má Ursula von der Leyenová
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová verí, že smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího vracia iránskemu ľudu nádej. Podľa nej, musia teraz obyvatelia Iránu dostať priestor, aby si svoju budúcnosť určovali sami. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová zas označila zabitie Chameneího za kľúčový moment v iránskych dejinách. Obe političky zverejnili svoje stanoviská na sociálnej sieti X.
Šéfka EK však po telefonáte s jordánskym kráľom Abdalláhom II. varovala aj pred hrozbami: „Tento okamih so sebou nesie vážne riziko vzniku nestability, ktorá by mohla región uvrhnúť do kolotoča násilia,“ uviedla von der Leyenová. Zároveň dodala, že Únia intenzívne komunikuje so všetkými kľúčovými aktérmi aj regionálnymi partnermi, aby zaistila bezpečnosť a chránila životy civilistov.
Kaja Kallasová po telefonických rozhovoroch s ministrami zahraničných vecí skupiny G7, Izraela a viacerých arabských štátov zdôraznila historický význam udalosti: „Smrť Alího Chameneího je kľúčovým momentom v iránskych dejinách. Čo bude nasledovať, je neisté. Teraz je však otvorená cesta k inému Iránu, ktorý môžu jeho obyvatelia slobodnejšie formovať,“ napísala šéfka diplomacie EÚ.
Mimoriadne zasadnutie Rady EÚ
Európski šéfovia diplomacií sa budú situáciou v Iráne a na Blízkom východe zaoberať už počas nedele. Na mimoriadnom zasadnutí Rady pre zahraničné veci, ktoré prebehne virtuálne, prediskutujú ďalšie kroky a postoj členských štátov k novej realite v regióne.
Detaily útoku v Teheráne
Iránske úrady potvrdili smrť najvyššieho duchovného v nedeľu ráno. Izraelská armáda v tejto súvislosti uviedla, že počas sobotňajších náletov zasiahla v Teheráne presne mierený cieľ – budovu, kde práve zasadala Rada obrany. Spolu s Chameneím prišlo o život približne 40 vysokopostavených predstaviteľov iránskeho režimu.