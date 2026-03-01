PREHĽAD: Kedy a kto musí podať daňové priznanie? Možno sa ťa to týka, aj keď o tom nevieš. Existujú aj výnimky

Finančná správa štartuje kľúčové obdobie roka a pripomína daňovníkom ich povinnosti.
Finančná správa (FS) upozorňuje široký okruh daňovníkov na blížiacu sa zákonnú lehotu. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov sa tento rok týka zamestnancov s viacerými príjmami, živnostníkov aj právnických osôb. Štandardný termín vyprší koncom marca, no legislatíva umožňuje aj jeho predĺženie.
Kto musí podať priznanie ako fyzická osoba?
Rozhodujúcim faktorom pre fyzické osoby je výška ich zdaniteľného príjmu. Hovorca FS Daniel Kováč spresnil podmienky:
„Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb musí podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy presiahli 2876,90 eur. Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený. Zahŕňa sa sem aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou.“
Priznanie musia podať aj zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie dane, alebo tí, ktorí popri zamestnaní dosiahli aj iné druhy príjmov.
Kedy fyzická osoba priznanie nepodáva?
Povinnosť zaniká v prípade, ak celkové zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2876,90 eur. Existujú však výnimky:
- Priznanie musí podať každý, kto vykázal daňovú stratu.
- Do limitu sa nepočítajú príjmy oslobodené od dane, príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, alebo tie, kde už daň vybrali zrážkou.
Povinnosti právnických osôb (PO)
Priznanie podáva každá právnická osoba. Zákon však definuje výnimky, ktoré priznanie podávať nemusia, ak spĺňajú špecifické podmienky (majú len príjmy oslobodené od dane alebo zdaňované zrážkou):
- Neziskové organizácie a občianske združenia (ak majú len oslobodené príjmy alebo členské príspevky).
- Rozpočtové a príspevkové organizácie.
- Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.
- Národná banka Slovenska.
Ako si predĺžiť lehotu?
Ak daňovník nestíha spracovať podklady, môže využiť inštitút odkladu. Daniel Kováč dopĺňa:
„Daňovník si môže podanie daňového priznania k dani z príjmov odložiť, napríklad pre nedostatok času na spracovanie podkladov, či z dôvodu poberania príjmov zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa podáva na predpísanom tlačive jednotnom pre fyzické aj právnické osoby.“
Dôležité fakty o odklade:
- Netreba uvádzať žiaden dôvod.
- Správca dane odklad neschvaľuje (berie ho na vedomie).
- Oznámenie musíte podať najneskôr do 31. marca 2026.