Diaľničiari zároveň upozorňujú, že jediný oficiálny web na online nákup je eznamka.sk, pri iných stránkach môžete zaplatiť viac.
Motoristi si elektronickú diaľničnú známku môžu od 1. marca kúpiť aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Ide o všetky hlavné pošty v krajských mestách, kde je možné známku zakúpiť bez ďalších poplatkov.
Na týchto pobočkách môžu ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím zároveň podať žiadosť o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky. Žiadosť je možné podať aj online cez stránku eznamka.sk alebo poštou. Pri osobnom podaní na pošte je potrebné počítať s manipulačným poplatkom podľa cenníka Slovenskej pošty.
Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti ide o krok v ústrety vodičom, ktorí uprednostňujú osobný nákup pred online formou. Slovenská pošta zároveň zdôraznila, že chce rozširovať dostupnosť verejných služieb pre občanov.
Pozor na neoficiálne weby a poplatky navyše
Diaľničiari zároveň upozorňujú, že jedinou oficiálnou stránkou na nákup elektronických známok je www.eznamka.sk. Pri nákupe cez sprostredkovateľské weby si môžu motoristi priplatiť poplatky navyše a komplikovanejšie môže byť aj riešenie reklamácií.