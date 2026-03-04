Táto chyba ti môže poškodiť zdravie.
Liečba antibiotikami patrí do rúk lekára. Výzva šíriaca sa na internete, ktorá nabáda na užívanie antibiotík bez predpisu, ohrozuje zdravie mladých. Na sociálnej sieti na to upozornilo občianske združenie IPčko.
Odborníci varujú pred vážnymi zdravotnými rizikami
„Na sociálnych sieťach sa šíri antibiotická výzva. Trend, ktorý nabáda mladých aj dospelých užívať antibiotiká bez predpisu alebo lekára. Fenomén sa v zahraničí šíri aj pod vplyvom neodborných odporúčaní influencerov. Niektorí antibiotiká prezentujú ako ‚univerzálny liek proti chorobám‘ či ako ‚zázrak na akné‘,“ ozrejmilo IPčko.
Odborníci varujú, že svojvoľné užívanie antibiotík môže viesť k antibiotickej rezistencii, oslabeniu imunity a narušeniu črevnej mikroflóry či vedľajším účinkom (nevoľnosť, alergické reakcie). Hrozí aj negatívny vplyv na psychiku či oddialenie správnej liečby skutočného problému.
IPčko vysvetlilo, že mladí sa do internetovej výzvy môžu zapojiť z rôznych dôvodov. Môže ísť o túžbu zapadnúť a byť súčasťou trendu, či o tlak sociálnych sietí a kultúry výziev. Príčinou môže byť aj podceňovanie rizík či nedostatok overených informácií a kritického myslenia.
Rodičom preto odborníci odporúčajú hovoriť s deťmi o problematike a vysvetliť im rozdiel medzi bakteriálnou a vírusovou infekciou.
Antibiotiká nepatria na chrípku ani prechladnutie
„Antibiotiká sú na bakteriálne ochorenia, nie na prechladnutie či chrípku,“ podotkli. Odporúčajú tiež hľadať informácie od lekárov alebo odborníkov. „Ak zistíte, že sa to deje, pomôže pokojný rozhovor bez obviňovania, vysvetlenie rizík bez strašenia, podpora pri návšteve lekára, uistenie, že zdravie je dôležitejšie než výkon,“ dodalo občianske združenie. Apeluje tiež na to, neodkladať ani nepoužívať zvyšné antibiotiká. „Dbajte na to, aby deti nemali k liekom voľný prístup,“ poznamenali odborníci.