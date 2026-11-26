Nové sumy však nebudú platiť pre každého podnikateľa.
Živnostníkov čaká od januára 2027 ďalšie zvýšenie minimálnych odvodov. Pri štandardných minimálnych platbách zaplatia na sociálnom a zdravotnom poistení spolu 451,81 eura mesačne, čo je o 26,78 eura viac ako v roku 2026. Za celý rok si tak priplatia približne 321 eur, informuje Všeobecná zdravotná poisťovňa na webe.
Minimálne sociálne odvody sa zvýšia z 303,11 na 322,21 eura mesačne. Zdravotné odvody stúpnu zo 121,92 na 129,60 eura. Pre živnostníkov so zdravotným postihnutím bude minimálny zdravotný preddavok 64,80 eura.
Nové sumy sa prvýkrát uplatnia za január 2027 a zaplatiť ich bude potrebné najneskôr do 8. februára 2027. Živnostníci by si preto mali včas upraviť trvalé príkazy.
Sumu 451,81 eura však nebudú platiť všetci. Výška odvodov závisí od konkrétnej situácie podnikateľa. Odlišné pravidlá môžu platiť napríklad pri súbehu živnosti so zamestnaním alebo pri osobitnom vymeriavacom základe.