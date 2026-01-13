Výstrahy platia pre mnohé oblasti Slovenska.
Výstraha pred poľadovicou naďalej pretrváva do 18.00 h na juhozápade Slovenska. Do večera treba rátať aj so silnejším vetrom na horách, v pásme nad 1700 metrov nad morom môže byť víchrica. Prvý stupeň výstrahy pred snežením platí zase pre celý Žilinský kraj, niektoré okresy Trenčianskeho a Banskobystrického kraja a tiež pre okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa.
Druhý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí pre celý Bratislavský kraj a pre okresy Dunajská Streda, Senica a Skalica. Prvostupňová výstraha pred poľadovicou platí pre zvyšok Trnavského kraja, celý Nitriansky kraj a okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom.
Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách je vydaná pre lokality na horách nad 1700 metrov nad morom, vietor tu môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Týka sa okresov Poprad, Liptovský Mikuláš, Brezno a Tvrdošín. Výstraha tu platí do 20.00 h.
Výstraha prvého stupňa pred snežením platí do 14.00 h. Spadnúť môže približne desať centimetrov nového snehu. SHMÚ vydal tiež upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 pre oblasť Jelšavy.