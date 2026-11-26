Poistenci Sociálnej poisťovne dostanú v roku 2027 v určitých životných situáciách viac peňazí.
Poistenci na Slovensku sa v roku 2027 dočkajú vyšších maximálnych súm pri vybraných nemocenských dávkach. Po splnení zákonných podmienok bude Sociálna poisťovňa vyplácať vyššie sumy pri štyroch typoch dávok: nemocenskom, materskom, tehotenskom a ošetrovnom.
Materská sa priblíži k hranici 2 500 eur
Najvýraznejšiu sumu pocítia rodičia poberajúci materské. Maximálne denné materské na rok 2027 dosiahne hodnotu 79,89045000 eura. V prepočte na celý mesiac tak bude Sociálna poisťovňa vyplácať najviac:
- 2 396,80 eura pri 30-dňovom mesiaci,
- 2 476,70 eura pri 31-dňovom mesiaci.
Polepšia si aj ľudia na dočasnej PNke – maximálna mesačná suma nemocenského dosiahne pri 31-dňovom mesiaci 1 816,20 eura.
Prečo maximálne sumy rastú
Zvyšovanie stropov vyplýva z každoročného nárastu všeobecného vymeriavacieho základu, od ktorého sa odvíja výška poistného aj maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávok. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2027, denný vymeriavací základ (prípadne pravdepodobný denný vymeriavací základ či ich úhrn) nesmie presiahnuť 106,5206 eura. Minimálny pravdepodobný denný vymeriavací základ pre rovnaké obdobie je stanovený na 27,0000 eura.