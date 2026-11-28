Srí Lanka: podozrivý skončil v nemocnici pod ozbrojenou strážou, slon sa po zrážke vrátil do džungle.
49-ročný muž dobodal ženu v jej dome v okrese Anurádhapuraja. Keď sa snažil zdrhnúť na skútri, neďaleko miesta činu mu z džungle rovno na cestu vbehol divoký slon. Muž doňho napálil.
Podľa svedkov to vyzeralo, že sa slonovi vôbec nič nestalo. Po zrážke sa otočil a vrátil späť do džungle. Podozrivý skončil s nešpecifikovanými zraneniami v nemocnici pod dohľadom ozbrojenej stráže. Polícia už zaistila aj pravdepodobnú vražednú zbraň.
Na Srí Lanke nejde o žiadnu raritu. Strety ľudí so slonmi sú tam relatívne bežné, pretože nové dediny a farmy sa čoraz viac tlačia do ich prirodzeného územia. Za posledných päť rokov pri takýchto kolíziách uhynulo približne 400 slonov a ročne pri nich zomrie až 150 ľudí. V krajine žije odhadom 7 000 divokých slonov, ktoré sú zákonom chráneným národným bohatstvom, no obyvatelia odľahlých obcí na ne aj tak občas útočia, keď im zničia úrodu.