Kyjev a Moskva uskutočnili ďalšiu výmenu pozostatkov padlých vojakov.
Ukrajina a Rusko zrealizovali ďalšiu vzájomnú výmenu ľudských pozostatkov. Kyjev vo štvrtok oznámil, že prevzal 250 tiel, ktoré podľa tvrdení Moskvy patria padlým ukrajinským vojakom. Ruská strana výmenou dostala pozostatky 22 osôb, pri ktorých sa predpokladá, že išlo o ruských vojakov. Informovala o tom agentúra AFP.
Podľa kancelárie ukrajinského ombudsmana pre ľudské práva Dmytra Lubinca teraz čaká prevzaté pozostatky proces identifikácie v réžii ukrajinských vyšetrovacích orgánov. Väčšina tiel, ktoré sa na Ukrajinu vrátili pri predchádzajúcich výmenách, pritom na potvrdenie totožnosti stále čaká.
Prípad novinárky Roščynovej ako varovanie
Agentúra AFP v tejto súvislosti upozornila, že v minulosti údaje poskytnuté ruskou stranou pri viacerých odovzdaných telách nesedeli. Najznámejším príkladom je prípad 27-ročnej ukrajinskej novinárky Viktorie Roščynovej, ktorá zmizla v auguste 2023 počas reportážnej cesty na okupovanom území a 19. septembra 2024 zomrela v ruskej väzbe.
Keď Moskva vo februári 2025 vrátila jej telo Ukrajine, bolo označené ako pozostatky neznámeho muža a jej identitu odhalili až testy DNA. Súdni znalci navyše na tele objavili zlomené rebro, modriny a možné stopy po zásahoch elektrickým prúdom, čo podľa vyšetrovateľov poukazuje na pravdepodobné mučenie.
Výmeny zajatcov a padlých zostávajú jedným z mála hmatateľných výsledkov kontaktov medzi Moskvou a Kyjevom. Predchádzajúca podobná výmena prebehla v októbri, keď Ukrajina prevzala 252 tiel a Rusko 25. Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov vtedy uviedol, že Ukrajina doteraz v rámci výmen prevzala už viac ako 26-tisíc tiel a ľudských pozostatkov.