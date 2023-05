MAPA: Na týchto miestach Slovenska zaútočil medveď na človeka za posledný polrok. Dávaj pozor na aktuálnu ruju, varujú experti

OK

OK

Útoky medveďa na človeka sú na Slovensku naďalej zriedkavé, no v poslednom období sa ich vyskytlo hneď viacero.

Za posledného pol roka Slovensko zažilo 6 útokov medveďa na človeka. Pri pohľade na mapu, ktorú sme vytvorili pre lepšiu vizualizáciu, musí byť každému jasné, v ktorých oblastiach krajiny sa medvede dostávajú do kontaktu s ľuďmi najčastejšie.

Ako vyplýva z mapy, ide najmä o regióny horná Nitra, Turiec či horné Považie okolo miest Prievidza, Martin či Žilina. Zaujímavosťou je, že v posledných šiestich mesiacoch sa útoky medveďa na človeka nevyskytli nikde inde v rámci Slovenska, aj keď medvede patria medzi prirodzené predátory v lesoch na väčšine územia.

Na sociálnych sieťach sa momentálne vo veľkom šíria fotografie a videá, ktoré zachytávajú medvede v lesoch, na lúkach či priamo v obciach. Naposledy takto medveď behal cez obec Lieskovec pri Zvolene, kde ho autom naháňali dvaja muži, ale rezonuje aj čerstvý útok medveďa na dve malé teľatá v obci Očová na Podpoľaní.

Zdroj: Refresher News

Pozor na medvediu ruju

Experti zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého, ktorý funguje pod Štátnou ochranou prírody, momentálne verejnosť upozorňujú na to, že medvede môžu byť nebezpečnejšie, pretože prechádzajú rujou.

„Vo vzťahu ku konfliktným stretom s človekom je najmenej rizikové obdobie hibernácie a, naopak, najrizikovejšie práve obdobie medvedej ruje. Toto obdobie sa začína druhou polovicou apríla a trvá do konca júla,“ varujú ochranári. O to častejšie môžu byť stretnutia s medveďmi, keďže slnečné počasie láka ľudí do prírody.

„Samotársky žijúce medvedie samce v tomto čase intenzívne vyhľadávajú rujné medvedice. Hoci medvede sú aj počas ruje mimoriadne opatrné a kontaktu s človekom sa radšej vyhnú, ich aktivita počas dňa stúpa, a preto sa počas ruje zvyšuje pravdepodobnosť stretu s človekom,“ informuje web zásahového tímu.

Ruja môže medvede vyprovokovať k tomu, aby zaútočili na človeka, aj keď by sa za bežných okolností možno zachovali oveľa plachejšie a ušli. „Medveď hnedý patrí k polygamným druhom, samec nasleduje medvedicu, pri ktorej v niektorých prípadoch zostáva aj viac ako 3 týždne. Samicu potom celý čas sprevádzajú, pričom ju bránia pred inými samcami a dokonca aj pred človekom,“ uzatvárajú ochranári.

Telefónne čísla zásahového tímu:

+421 903 201 978 – zásahový tím sever

+421 903 201 879 – zásahový tím juh

+421 910 658 615 – zásahový tím západ

Zásahový tím môže medveďa usmrtiť

Zásahový tím pre medveďa hnedého oficiálne vznikol ako samostatné oddelenie 1. decembra 2022. Ochranári sa snažia nielenže verejnosť informovať o „vhodnom správaní na území s výskytom medveďa hnedého“, ale dbajú aj na to, aby Slováci vedeli základné princípy prevencie vzniku konfliktných situácií.

V prípade nahlásenia výskytu medveďa členovia tímu dokážu urýchlene vycestovať na miesto, monitorovať situáciu a zviera prípadne vystopovať. Ak je to potrebné, medveďa napríklad po útoku na človeka vedia vyhľadať a prinajhoršom aj utratiť.

Zdroj: Štátna ochrana prírody

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.