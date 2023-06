Pýtali sme sa Slovákov, čo hovoria na kauzu Kollár vs. Richterová. Aký majú pohľad na domáce násilie?

Šéf parlamentu Boris Kollár sa na tlačovej konferencii v utorok 20. júna priznal, že svojej bývalej partnerke počas hádky pred 12 rokmi uštedril „pár faciek“. Pred médiami vysvetľoval aj detaily konfliktu s Barborou Richterovou.

Podľa jeho slov to bola práve ona, kto vyprovokoval hádku, ktorá neskôr eskalovala až do násilia. Richterová mala údajne hodiť ich ročného syna päť až deväť metrov cez celú miestnosť.



Barbora Richterová však tvrdí, že konflikt sa odohral úplne inak. Podľa nej Borisovi Kollárovi nasilu dala dieťa do rúk. Popiera, že by ho hádzala cez celú miestnosť. Potom ju predseda parlamentu údajne začal z celej sily fackovať. „Začal ma mlátiť tak, že ma udieral fackami z celej sily do tváre,“ dodala vo svojom videu na Instagrame.

My sme sa vybrali do ulíc spýtať sa Slovákov v rôznych vekových kategóriách, čo si o tomto konflikte myslia. Zaujímalo nás, aký pohľad majú na domáce násilie.

