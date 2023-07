Bude nová balkánska kríza? Srbsko sa pripravuje, tvrdí minister obrany a zakazuje vývoz zbraní

Srbský minister obrany vyhlásil, že zákaz vývozu zbraní je nevyhnutný pre naplnenie potrieb srbskej armády a zvýšenie jej bojovej pripravenosti v čase črtajúcej sa krízy v balkánskom regióne.

Srbsko pozastavilo vývoz všetkých druhov zbraní na dobu 30 dní. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako Spojené štáty uvalili sankcie na šéfa tajnej služby tejto balkánskej krajiny za údajné nezákonné obchody so zbraňami a inú trestnú činnosť.



Srbský minister obrany Miloš Vučevič vyhlásil, že zákaz vývozu je nevyhnutný pre naplnenie potrieb srbskej armády a zvýšenie jej bojovej pripravenosti v čase črtajúcej sa krízy v balkánskom regióne.„Neznamená to, že Srbsko ide do vojny alebo vyzýva na vojnu, no máme na zreteli všetky bezpečnostné riziká a výzvy,“ povedal Vučevič.



Srbský prezident tento krok prvýkrát oznámil pred niekoľkými dňami. Ako dôvod zákazu uviedol „vnútornú bezpečnosť“ Srbska s ohľadom na napätie v susednom Kosove, bývalej srbskej provincii, ktorej vyhlásenie nezávislosti z roku 2008 Belehrad neuznáva.

Vučevič podpotkol, že toto rozhodnutie bude po 30 dňoch prehodnotené.



Srbsko sa formálne usiluje o členstvo v Európskej únii, no odmietlo sa pripojiť k západným sankciám voči Rusku. Spojené štáty a predstavitelia EÚ nedávno zintenzívnili úsilie o dosiahnutie dohody medzi Srbskom a Kosovom, pretože sa obávajú možnej novej nestability v Európe popri pokračujúcej vojne na Ukrajine.



Srbsko čelilo tvrdeniam, že vyváža zbrane do krajín, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný zákaz. Vučevič tieto tvrdenia odmietol.



Spojené štáty uvalili začiatkom tohto týždňa sankcie na šéfa srbskej tajnej služby Aleksandra Vulina, ktorý mal údajne zneužiť svoju verejnú funkciu na pomoc srbskému obchodníkovi Slobodanovi Tešičovi pri nelegálnom prevoze zbraní cez srbské hranice. Americké ministerstvo financií obvinilo Vulina aj z účasti na obchodovaní s drogami. Zmienený obchodník so zbraňami Tešič už predtým figuroval na sankčnom zozname USA.



Vulin sa stal šéfom tajnej služby vlani v decembri. Pred tým pôsobil v Srbsku ako minister vnútra, pričom ešte v tejto funkcii navštívil vlani v auguste Moskvu. Ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi vtedy povedal, že „Srbsko je jediným štátom v Európe, ktorý (proti Rusku) nezaviedol sankcie a nebol súčasťou protiruskej hystérie.“

Srbsko pustilo do krajiny ruského protivojnového aktivistu

Srbské úrady v piatok povolili vstup do krajiny ruskému protivojnovému aktivistovi Pjotrovi Nikitinovi, ktorý strávil takmer dva dni na letisku v hlavnom meste Belehrad.

Pjotr Nikitin má ruské i holandské občianstvo a povolenie na pobyt v Srbsku, kde spolu s rodinou žije už niekoľko rokov. Ako spresnil, vo štvrtok sa pokúšal dostať do Srbska na svoj holandský pas po návrate z dovolenky v Portugalsku. Na belehradskom letisku Nikolu Teslu ho však zastavili a nariadili mu návrat do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom, odkiaľ priletel. Nikitin to však odmietol a noc strávil na letisku, až kým ho v piatok nakoniec do krajiny nevpustili.



Aktivista tvrdí, že úrady mu nijakým spôsobom nevysvetlili, prečo mu vstup do krajiny odopreli. Ostrý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina srbským médiám uviedol, že za jeho trápením je podľa jeho názoru práve Moskva. „Netuším, ako som sa stal nežiaducou osobou. Jediným vysvetlením je, že to bolo na Putinov príkaz,“ dodal. „Je to ilustrácia toho, aký veľký je tu vplyv ruského režimu,“ poznamenal.



Prodemokratický aktivista Nikitin je známy ako otvorený kritik ruskej invázie na Ukrajinu a režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Bol jedným z organizátorov protivojnových a prodemokratických protestov v Srbsku.



Od začiatku vojny na Ukrajine prišlo do Srbska zhruba 200.000 ruských občanov - srbské úrady totiž od Rusov nevyžadujú víza. Množstvo Rusov tam utieklo pred povolaním do armády či presunulo svoje podnikanie do Srbska ako do krajiny, kde neplatia sankcie.

Spojené štáty tento týždeň uvalili sankcie na proruského šéfa srbských tajných služieb Aleksandra Vulina pre obvinenia z podielu na nelegálnych zásielkach zbraní, obchodu s drogami a za zneužívanie verejného úradu.