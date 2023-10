Arpád Soltész o odchode zo Slovenska: Je mi jedno, ak to niekto považuje za zbabelé. Nemienim znásilňovať demokraciu (Rozhovor)

Nešlo o žiadne impulzívne rozhodnutie. Pre mňa nemá zmysel hádať sa s celým národom, vysvetľuje v rozhovore Soltész.

Známy slovenský komentátor, spisovateľ a bývalý investigatívny novinár Arpád Soltész dnes na Facebooku oznámil, že sa po výsledku predčasných volieb definitívne odsťahoval zo Slovenska. Podľa jeho slov sú slovenskí voliči nepoučiteľní a ako príčetný demokrat vraj nemá ambíciu „znásilniť demokratickú väčšinu krajiny“.

O jeho odchode do zahraničia sme sa s autorom bestsellerov Sviňa a Mäso rozprávali v rozhovore, v ktorom prezradil, prečo si nemyslí, že sa ešte niekedy vráti späť, prečo svoj odchod nepovažuje za zbabelé gesto, aké boli jeho hlavné dôvody, aký scenár podľa neho čaká Slovensko v prípade koalície Smer – Hlas – SNS, ale aj o tom, prečo virálne vyjadrenie Moniky Beňovej krátko po voľbách považuje za nesmierne hlúpe.

Zdroj: TASR

Čo by ste poradili znechutenému voličovi, ktorý zvažuje odchod na Západ?Volebný výsledok ja matematicky presný obraz stavu spoločnosti ku dňu konania volieb. Takéto Slovensko skrátka je. A ak sa niekomu nepáči, aké je, má jedinú racionálnu možnosť. Nemôže sa hádať s celou krajinou o svojom názore. Ak má pocit, že by radšej žil západným spôsobom života, musí zdvihnúť zadok a odísť na Západ, kde sú v spoločnosti dominantné také hodnoty, s ktorými sa stotožňuje.

Niektorí ľudia môžu mať pocit, že odchod zo Slovenska je zbabelým gestom. Nemala by byť teraz o to väčšia motivácia zostať a usilovať sa o vyvažovanie spoločnosti? Keby sa každý západne orientovaný zdvihol a odišiel, tak by sa zo Slovenska naozaj stal len akýsi ruský satelit.

Je mi srdečne jedno, aký má kto pocit. Žiadny príčetný demokrat nemôže mať ambíciu znásilniť demokratickú väčšinu krajiny. Ale ak sa niekto snaží presvedčiť národ k spôsobu života, ktorý je mu cudzí, tak mu prajem veľa šťastia. Ja v tom nikomu nebránim, práve naopak, prajem mu, nech sa mu darí.

Myslíte si, že sa vyslovene musí vymeniť generácia, aby Slovensko bolo geopoliticky súčasťou Západu?

Veľa tých kultúrnych vzorcov sa prenáša v rodinách z generácie na generáciu. Nedá sa to úplne takto zjednodušiť. Aj keď teda podiel prodemokratických ľudí je hlavne medzi mladšími generáciami vyšší, čo sa napokon ukazuje aj v prieskumoch. Tieto voľby mali podľa mňa charakter referenda o tom, či Slovensko skutočne patrí na Západ alebo na Východ. A podľa výsledkov vidíme, že patríme na Východ, či sa nám to páči alebo nie. Väčšina voličov totiž volila strany, ktoré nereprezentujú západné hodnoty.

Zdroj: Facebook (literarnyklub.sk)

V pondelok ste definitívne odišli zo Slovenska. Dôvodom však podľa vašich slov nie je „strach z Fica“. Čo je teda hlavný motív odchodu?

Nešlo o žiadne impulzívne rozhodnutie. Ja som racionálny človek a nerozhodujem sa pod vplyvom emócií. Súvisí to aj s mojou prácou, v ktorej sa snažím komentovať politiku čisto racionálne a odosobnene od akýchkoľvek emócií a osobných pocitov. Ja som prvýkrát emigroval ešte z komunistického Československa, keď som mal 19 rokov.

Potom padol Berlínsky múr a Sovietsky zväz skrachoval politicky, ekonomicky aj morálne. Ja som sa vrátil domov s predstavou, že tu budem pomáhať budovať slobodný svet, ktorý som za hranicami spoznal. Venoval som tomu nejaké tri dekády a neuspel som. A myslím si, že som ani nemohol. Počkal som si na výsledok volieb a slovenský národ sa rozhodol, ako sa rozhodol. A ja som sa úplne racionálne rozhodol tiež. A opäť som odišiel, z úplne logických dôvodov.

Opakujem, že pre mňa nemá zmysel hádať sa s celým národom. Ja to Slovákom nemám za zlé. Považujem sa za demokrata a absolútne rešpektujem výsledok volieb. Ako som aj uviedol vo svojom statuse na Facebooku; vesmír vám nie je nič dlžný. Ak nie ste spokojní so svojím životom, zmeňte ho.

Bolo to ťažké rozhodnutie? Predsa len to zahŕňa aj viaceré pragmatické záležitosti súvisiace s budúcim živobytím, finančným zabezpečením, odlúčením od kamarátov, rodiny atď.