Nový posun pri zostavovaní vlády: Fico síce odmietol dať Pellegrinimu kreslo premiéra, jedno vyjadrenie Majerského zmenilo hru

Vznik alternatívnej koalície podľa vyhlásení Milana Majerského nie je reálny. Peter Pellegrini tak s najväčšou pravdepodobnosťou zloží vládu s Robertom Ficom.

Zostavovanie novej vládnej koalície Roberta Fica je v plnom prúde. Vízia Petra Pellegriniho, ktorý mal záujem o post predsedu vlády, však nie je reálna. Podľa informácií Denníka N totiž šéf Smeru neponúkol premiérske kreslo svojmu bývalému kolegovi zo strany. Napriek tomu je však šanca na zloženie koalície Smer – Hlas – SNS pomerne vysoká.

Fico by si na základe doterajšieho vývoja rokovaní mal ponechať post predsedu vlády, Pellegrini by zasa získal pozíciu predsedu parlamentu. Aj napriek premiérskym ambíciám lídra Hlasu však existuje už len malá pravdepodobnosť, že z rokovaní vyjde ako predseda vlády.

Pellegriniho vyjednávaciu pozíciu výrazne oslabil Majerský

K oslabeniu Pellegriniho vyjednávacej pozície výrazne prispel najmä šéf KDH Milan Majerský. Ten vo štvrtok novinárom povedal, že jeho strana odmieta vstup do koalície so Smerom a s Hlasom. Majerský zároveň dodal, že si KDH nevie predstaviť spoluprácu ani s Progresívnym Slovenskom a jeho hnutie tak poputuje do opozície.

Situácia teda naznačuje, že Pellegrini nebude mať v prípade nespokojnosti s ponukou od šéfa Smeru možnosť na vytvorenie alternatívnej koalície v zložení PS – Hlas – SaS – KDH.