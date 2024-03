Bitcoin prekonal dôležitú hranicu. Jeho hodnota dosiahla dvojročné maximum, naďalej raketovo stúpa

Bitcoin prekonal v pondelok hranicu 65-tisíc USD.

Cena najznámejšej digitálnej meny bitcoin prekonala v pondelok hranicu 65-tisíc USD, čo je jej dvojročné maximum, a priblížila sa k historickému rekordu z novembra 2021.

Bitcoin na začiatku obchodovania v Európe v pondelok vzrástol o 4 % na 65 045 USD (60 154,44 eura), pričom počas ranného obchodovania v Ázii sa jeho cena nakrátko vyšplhala na 65 537 USD. Priblížila sa tak viac k historickému maximu z novembra 2021 na úrovni 68 999,99 USD.

Najväčšia kryptomena podľa trhovej hodnoty si tento rok pripísala 50 %, pričom väčšina z tohto nárastu prišla v uplynulých niekoľkých týždňoch, keď sa zvýšil prílev do bitcoinových fondov kótovaných v USA.

Dynamika bitcoinu sa naštartovala začiatkom roka 2024

Spotové bitcoinové fondy obchodované na burze boli v USA schválené začiatkom tohto roka. Ich spustenie otvorilo cestu novým veľkým investorom a znovu naštartovalo dynamiku bitcoinu, ktorá pripomína rekordné úrovne z roku 2021.

Čisté toky do desiatich najväčších amerických spotových bitcoinových fondov dosiahli v týždni do 1. marca 2,17 miliardy USD, pričom viac ako polovica z toho išla do iShares Bitcoin Trust spoločnosti BlackRock, podľa údajov LSEG.