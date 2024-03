VIDEO: Zákazník to nevydržal. Veľkú potrebu vykonal do vystaveného záchodu priamo v predajni

Zamestnanci tvrdia, že bizarný incident sa nestal prvýkrát. K niečomu podobnému došlo aj pred dvoma rokmi.

Neznámy zákazník sa rozhodol otestovať funkčnosť vystavenej toalety v hobbymarkete v Mníchove, ktorá nemá možnosť splachovania. Počas návštevy predajne to totiž nevydržal a vykonal do nej veľkú potrebu. O bizarnom incidente informoval nemecký denník Bild.de.

Na sociálnej sieti sa začalo šíriť video s exkrementom vo vystavenej mise v mníchovskom obchode. Jeden z pracovníkov potvrdil, že nejde o falošné video. „Stalo sa to v sobotu. Kedy presne, to nevieme. Zistili sme to až o 18.00 hodine,“ povedal. Podľa jeho slov to nikto neoznámil na polícii. „Je neuveriteľné, že ho nikto nevidel,“ povedal ďalší zamestnanec. Nazývajú ho vraj Geisterscheißer (v preklade h*vnový fantóm).





Pracovník, ktorý to musel upratať, sa denníku posťažoval: „Mohol aspoň použiť záchodovú kefu.“ Nechutné je vraj aj uvedomenie, že nepoužil toaletný papier. Prekvapivo však nešlo o prvý podobný incident v tomto obchode. Zamestnanci tvrdia, že k niečomu podobnému došlo pred dvoma rokmi.

Na videu vidieť, že v záchode sa nachádza aj voda. Pracovníci uviedli, že sa to robí kvôli tomu, aby tovar vyzeral čo najrealistickejšie. Nikto však netušil, že to niekto zoberie až tak vážne.