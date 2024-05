AKTUALIZOVANÉ: Českého prezidenta Petra Pavla prepustili do domácej liečby po páde na motorke

Český prezident Petr Pavel po úraze na motorke zostáva v nemocnici na pozorovaní.

Českého prezidenta Petra Pavla v piatok prepustili z Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe do domáceho liečenia. Informoval o tom na sociálnej sieti krátko predpoludním.

Petr Pavel sa zranil pri jazde na motorke. Jeho zranenia nie sú vážne, vyžiadajú si však krátke pozorovanie v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe, informovala Česká televízia.

Prezident Petr Pavel bude v nemocnici po úraze na motorke aj cez víkend. „Ide o piatok, sobotu a nedeľu, takže veríme, že to na prezidentov program nebude mať výraznejší vplyv. Budúci týždeň je plánovaná zahraničná cesta a uvidíme, či sa všetko podarí uskutočniť,“ vyjadril sa pre Českú televíziu prezidentov hovorca Vít Kolář.

Pavla vlani v auguste zachytili na videozázname, keď počas jazdy na motorke nemal prilbu. Stalo sa to v mestečku Rtyně v Podkokoří v Královohradeckom kraji. Video vtedy zverejnila stanica CNN Prima News. Pavel sa za to ospravedlnil a dodal, že to bola z jeho strany hlúposť.