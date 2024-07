Ak by sa uňho zistil zdravotný problém, vzdal by sa boja o prezidentské kreslo.

Americký prezident Joe Biden pripustil, že by svoju kandidatúru v prezidentských voľbách mohol prehodnotiť, ak by uňho lekári zistili nejaký zdravotný problém.

Toto vyhlásenie amerického prezidenta sa objavilo niekoľko hodín po tom, čo ho jeden z jeho spojencov, vplyvný kongresman zvolený za Demokratickú stranu Adam Schiff, požiadal, aby odstúpil z prezidentského súboja.

Prečo je to dôležité: Vysoký vek súčasného prezidenta Spojených štátov vzbudzuje v spoločnosti pochybnosti o tom, či je spôsobilý na vykonávanie vysokopostavenej funkcie.

Širší kontext: Biden v rozhovore pre web BET News uviedol, že svoju kandidatúru by prehodnotil, ak by mu lekári diagnostikovali nejaký zdravotný problém. Odpovedal tak na otázku, čo by ho primalo zmeniť svoj postoj k účasti na voľbách, v ktorých je jeho vyzývateľom exprezident USA Donald Trump.

Požiadavky, akou je aj Schiffova, sú reakciou na Bidenovo nepresvedčivé vystúpenie v predvolebnej debate s Trumpom na konci júna. Biden odvtedy opakovane uviedol, že nemá v úmysle kandidatúru stiahnuť, a tvrdí, že je najlepšie disponovaný poraziť Trumpa.

Výzvy, aby sa Biden vzdal, boli po sobotňajšom pokuse o atentát na republikánskeho rivala utlmené. Demokrati podporujúci Bidena však v stredu oznámili, že chcú urýchliť proces nominácie pomocou virtuálneho hlasovania.

