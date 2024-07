Prečo je to zaujímavé: Nejde o prvý Erdoganov incident, ktorý sa spája s malými deťmi. Ešte v roku 2018 počas svojho príhovoru povedal plačúcemu dievčatku, že ak mu to Boh umožní, aj ono padne vo vojne za krajinu ako vojaci, ktorí bojujú proti Kurdom v Sýrii.

Širší kontext: Turecký prezident prišiel do mesta Rize, kde sa dal odfotografovať s dvoma chlapcami, ktorých po fotografovaní obdaroval balíkom peňazí. Deti prezidenta museli objať a až potom mohli odísť k svojim rodinám. Ako však vidno na videu, jednému z nich uštedril miernu facku za to, že mu nepobozkal ruku.

Caliph Erdogan slaps a child for not immediately kissing his hand. He forgot that Islam allows hitting your own wife and children, not other people's wives and children. pic.twitter.com/1GaTHobroH