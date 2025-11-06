Kategórie
Natália Mišániová
včera 6. novembra 2025 o 19:52
Čas čítania 0:55

Slovenská firma s 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku

Slovenská firma s 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Zdroj: Facebook - Neografia, a.s.

Vedenie pripravilo razantný ozdravný plán, ktorý má podniku pomôcť prežiť.

Martinská Neografia, jedna z najväčších a najkvalitnejších tlačiarní na Slovensku, sa ocitla v kríze. Podnik s viac než 150-ročnou tradíciou, ktorý kedysi patril medzi špičku vo východnej Európe a svoje knihy vyvážal do Nemecka, Británie či Holandska, dnes bojuje o prežitie. Po rokoch úspechov sa tlačiareň prepadla do hlbokých strát, stratila dôveru banky a zápasí aj so záväzkami voči štátu, informoval o tom Denník E.

Za posledné dva roky vykázala stratu viac ako osem miliónov eur, v roku 2023 to boli štyri milióny, o rok neskôr ešte o niečo viac. Tržby, ktoré kedysi dosahovali 46 miliónov eur, klesli na približne 31 miliónov. Firma zároveň dlhuje Sociálnej poisťovni 233-tisíc eur a Úradu práce v Martine 33-tisíc eur, čo len podčiarkuje rozsah problémov.

Napriek tomu Neografia ešte nie je na kolenách

Vedenie predstavilo tvrdý ozdravný plán, ktorý má zachrániť tradičný podnik pred krachom. Počíta s ukončením stratovej rotačnej tlače, sústredením sa na maržovo výhodnejšiu hárkovú tlač a znížením počtu zamestnancov, najmä vo výrobe. Spoločnosť chce zároveň predať časť majetku, skrátiť splatnosti faktúr, upraviť ceny podľa rastúcich nákladov a sústrediť sa len na zákazníkov, ktorí sú ochotní zaplatiť viac za kvalitu.

Generálny riaditeľ Michal Tkáč priznáva, že na tlačiarenský sektor dolieha tlak digitalizácie, lacnejšia konkurencia z Ázie aj slabá ochrana európskeho trhu. „EÚ v tejto oblasti prakticky nekoná. Polygrafický trh je vystavený dumpingovým cenám z Číny,“ uviedol pre Denník E.

