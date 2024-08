Fico vo videu na sociálnej sieti spomína aj atentát z 15. mája v Handlovej či návrh oficiálnej odpovede vlády k správe Európskej komisie o právnom štáte na Slovensku.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyjadril podporu ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD) i ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS), ktorých chce opozícia odvolávať v parlamente.

Vo videu na sociálnej sieti zopakoval, že Susko v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika konal zákonne.

Šimkovičová má podľa Fica právo na personálne výmeny vo svojom rezorte. Dodal, že ich urobila v súlade so zákonom.

Prečo je to dôležité: Šimkovičovej odvolávanie riaditeľov kultúrnych inštitúcií môže byť vnímané ako snaha o zvýšenie politickej kontroly nad inštitúciami. Prepustenie Kováčika, ktorý bol v kľúčovej pozícii pre boj proti korupcii, no sám bol odsúdený za korupčné správanie, môže vysielať signál, že boj proti korupcii nie je braný vážne.

Citát:„Všetci veríme v nevinu Dušana Kováčika. Z nášho pohľadu bol obeťou zmanipulovaného trestného konania, aby sa špeciálnym prokurátorom mohol stať Lipšic s úlohou pozatvárať hlavných predstaviteľov súčasných vládnych strán,“ vyhlásil Fico.

Širší kontext: Fico zopakoval, že Susko konal spravodlivo, keď podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora a rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní. Fico nerozumie, prečo chce opozícia odvolávať Suska za to, že konal v súlade so zákonom a svojou právomocou.

Podporu si podľa premiéra zaslúži aj ministerka kultúry. Podľa jeho slov presadila celý rad dôležitých mediálnych zákonov a robí to inak, ako by si to iní želali. Pýta sa, či má byť Šimkovičová odvolávaná za to, že vymenila v súlade so zákonom riaditeľa kultúrnej inštitúcie. Minister podľa neho má právo vybrať si ľudí, s ktorými chce pri riadení rezortu a jeho súčastí spolupracovať.

Šimkovičovej opozícia vyčíta okrem iného personálne zmeny v Slovenskej národnej galérii a v Slovenskom národnom divadle. Premiér zdôraznil, že Smer-SD nepodporí žiadny návrh opozície ani odvolávanie členov vlády.



Premiér zároveň avizuje, že parlament má na jeseň prebrať oficiálnu správu o atentáte z 15. mája v Handlovej. Fico opakovane tvrdí, že ho spáchal opozičný aktivista. Parlament má riešiť aj okolnosti úmrtia advokáta Ľubomíra Krivočenka vo väzbe z roku 2021. Fico si myslí, že za to nesie politickú zodpovednosť bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.



Vláda sa bude na svojom zasadnutí 21. augusta zaoberať návrhom oficiálnej odpovede vlády k správe Európskej komisie o právnom štáte na Slovensku. Tvrdenia Európskej komisie (EK) označil za nepravdivé. Myslí si, že v rokoch 2020 - 2023 tolerovala Komisia všetky „svinstvá“ na Slovensku. EK podľa neho čerpala informácie z neobjektívnych zdrojov.

