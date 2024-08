Republikánsky kandidát na prezidenta USA Donald Trump prezentoval podľa agentúry Reuters počas nezvyčajného rozhovoru s Elonom Muskom na sociálnej sieti X v pondelok svoju obvyklú kombináciu prehnaných tvrdení, osobných útokov a sťažností, pričom Musk ho v tom občas podporil.

Prečo je to dôležité: Elon Musk, majiteľ sociálnej siete X, viedol rozhovor s prezidentským kandidátom Donaldom Trumpom, počas ktorého mu umožnil šíriť konšpiračné teórie bez obmedzení a kritických otázok.

Širší kontext: Rozhovor Trumpa s miliardárom Elonom Muskom sa uskutočnil z pondelka na utorok na sociálnej sieti X. Donald Trump tiež prezradil, že sa v októbri vráti do Butleru v Pensylvánii, kde 13. júla prežil atentát.

Bývalý americký prezident vyjadril tiež hnev nad tým, že viceprezidentka Kamala Harrisová nahradila na kandidátke Demokratickej strany súčasného prezidenta Joea Bidena.

Donald Trump viedol nad Bidenom v mnohých prieskumoch v kľúčových štátoch, ktoré budú pravdepodobne rozhodujúce pre výsledok novembrových prezidentských volieb. Teraz v niektorých z tých štátov však Trump zaostáva za Harrisovou.

